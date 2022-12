Co przynosi 7. generacja laptopów Lenovo Legion?

Mamy przekrój od RTX 3050 Ti z TGP na poziomie 95 W po RTX 3080 Ti ze 175 W, więc każdy powinien znaleźć coś na swoje potrzeby i finansowe możliwości.

NVIDIA Ampere w 7. generacji Lenovo Legion

Architektura Ampere oprócz wysokiej mocy obliczeniowej przynosi także ray tracing, czyli technologię śledzenia promieni światła, która produkuje realistyczne cienie i odblaski w grach przez odwzorowanie globalnej iluminacji zgodne z prawami fizyki.

Jest to dla wielu kluczowe do utrzymania wysokiej imersji, która wywodzi się moim zdaniem z dbałości o szczegóły. To właśnie za nie często chwalimy deweloperów, a w tym przypadku NVIDIA bierze lwią część rozwoju technologii na siebie, serwując im już gotowe do implementacji w produkcję rozwiązania.

Utrzymanie tak wysokiej jakości obrazu jest jednak dość wymagające obliczeniowo, lecz na to też NVIDIA ma sposób. Jest nim implementacja NVIDIA DLSS, czyli ulepszonego skalowania obrazu, które z pomocą sztucznej inteligencji daje bliski natywnej rozdzielczości efekt końcowy z niższej renderowanej.