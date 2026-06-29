Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwsze Uncharted mogło dostać remake. Projekt miał przegrać z The Last of Us Part I

Maciej Petryszyn
2026/06/29 16:30
0
0

Ostatnia pełnoprawna odsłona serii Uncharted ukazała się dekadę temu. Potem Naughty Dog zajęło się innymi sprawami.

To znaczy, tak się wydawało. Pojawiły się bowiem doniesienia, że twórcy… planowali remake jednej z odsłon swojej przygodowej serii.

Uncharted: Drake’s Fortune
Uncharted: Drake’s Fortune

Naughty Dog chciało zrobić remake Uncharted: Drake’s Fortune?

O sprawie opowiedział moder i archiwista, Michael Kemp, który gościł ostatnio w podcaście Sacred Symbols na youtube’owym kanale Last Stand Media. Według niego około 2018 roku Naughty Dog nosiło się z zamiarami odświeżenia Uncharted: Drake’s Fortune, czyli pierwszej części serii. Ta ukazała się jeszcze w 2007 roku, a więc w czasach PlayStation 3. Dziś zatem gra ta pod pewnymi względami trąci już myszką. Owszem, w roku 2015 otrzymaliśmy Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a, czyli zremasterowane wersje trzech gier z awanturniczego cyklu. Niemniej remaster to jednak nie to samo co pełnoprawny remake, prawda?

GramTV przedstawia:

Tak czy inaczej, potencjalne Drake’s Fortune Remake miało zostać zaprezentowane Sony Interactive Entertainment oraz Visual Arts Support Group. Co więcej, samo Naughty Dog miało stworzyć mały wycinek gry, by pokazać mocodawcom, co planuje. Kemp przyznał zresztą, że ślady tego wycinka można znaleźć w plikach The Last of Us Part 2, które wykorzystuje ten sam silnik. Rzeczone ślady to scenka przerywnikowa z udziałem Nathana Drake’a, Eleny Fisher i Victora Sullivana w momencie, gdy samolot tego ostatniego zostaje zestrzelony. Według modera całość miała prezentować jakość znaną z Uncharted 4.

Mimo to finalnie projekt nie znalazł uznania w oczach Sony. Jak twierdzi Kemp, Japończycy obawiali się, że tak gruntowne odświeżenie pierwszego Uncharted wymagałoby poważnych zmian projektowych. – Myślę, że pierwsze Uncharted potrzebuje nieco więcej unowocześnienia pod kątem poziomów i być może niektórych oskryptowanych scen czy tym podobnych rzeczy. Zdecydowali więc: “Nie, nie zrobimy tego. Zrobimy coś, co wymaga trochę mniej unowocześniania” i w ten sposób skończyli z The Last of Us Part I. Cóż, skoro nie remake Uncharted 1, to może pora na Uncharted 5? Szczególnie, że o kolejnej grze z Nathanem Drake’em plotkuje się od dawna.

Źródło:https://twistedvoxel.com/uncharted-drakes-fortune-remake-in-development/

Tagi:

News
plotka
Naughty Dog
remake
Uncharted
Sony Interactive Entertainment
Plotki
Uncharted: Drake's Fortune
Visual Arts Support Group
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112