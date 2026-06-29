Pierwsze Uncharted mogło dostać remake. Projekt miał przegrać z The Last of Us Part I

To znaczy, tak się wydawało. Pojawiły się bowiem doniesienia, że twórcy… planowali remake jednej z odsłon swojej przygodowej serii.

Naughty Dog chciało zrobić remake Uncharted: Drake’s Fortune?

O sprawie opowiedział moder i archiwista, Michael Kemp, który gościł ostatnio w podcaście Sacred Symbols na youtube’owym kanale Last Stand Media. Według niego około 2018 roku Naughty Dog nosiło się z zamiarami odświeżenia Uncharted: Drake’s Fortune, czyli pierwszej części serii. Ta ukazała się jeszcze w 2007 roku, a więc w czasach PlayStation 3. Dziś zatem gra ta pod pewnymi względami trąci już myszką. Owszem, w roku 2015 otrzymaliśmy Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a, czyli zremasterowane wersje trzech gier z awanturniczego cyklu. Niemniej remaster to jednak nie to samo co pełnoprawny remake, prawda?