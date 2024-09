Pierścienie Władzy przegrywają z dokumentem Netflixa. Oglądalność 2. sezonu nie jest dobra

Przed kilkoma dniami firma analityczna Samba TV zaprezentowała dane dotyczące oglądalności drugiego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy. Okazało się, że nowe odcinki straciły połowę swojej widowni od premiery pierwszego sezonu. Próba obejmowała trzy miliony urządzeń smart TV w Stanach Zjednoczonych. Nowymi danymi podzieliła się firma Luminate, która pokazuje kolejny obraz popularności najdroższego serialu w historii. Produkcja Amazona ma wyraźny problem, aby przyciągnąć widzów przed ekrany.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – nowe dane o oglądalności drugiego sezonu

Luminate przedstawiło statystyki oglądalności drugiego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy z dni od 30 sierpnia do 2 września. Jest to o tyle istotne, że nowe odcinki zadebiutowały na platformie Prime Video 29 sierpnia, więc nie mamy danych z samego dnia premiery. Mimo to przez te cztery dni przypadające na weekend amerykańskiego Święta Pracy przy serialu spędzono 553,5 miliona minut, co przekłada się na szacunkową liczbę 2,7 miliona wyświetleń.