Piep*zyć Mickiewicza 2 w oficjalnym zwiastunie. Polski hit powraca w nowej części

Jeden z najbardziej niespodziewanych hitów tego roku powraca z drugą częścią. Do sieci właśnie trafił zwiastun Piep*zyć Mickiewicza 2, czyli kontynuacji tegorocznej komedii, która trafiła do kin na samym początku tego roku. Produkcja przyciągnęła na tyle dużo widzów, że zdecydowano się na kontynuację przygód zbuntowanej klasy III B i ich wychowawcy Jana Sienkiewicza. Druga część wydaje się nieco poważniejsza i bardziej skupiona na konfliktach młodych bohaterów oraz ich miłosnych rozterkach, niż samej komedii. Zwiastun filmu zobaczycie poniżej.

Piep*zyć Mickiewicza 2 – pierwszy zwiastun i data premiery

Czas na powrót zbuntowanej ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza! Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?