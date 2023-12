Piękny gest twórców Batman: Arkham Trilogy na Switcha. W grze zamieszczono hołd Kevinowi Conroyowi

Kevin Conroy po raz pierwszy zagrał Batmana w 1993 roku, kiedy to użyczył swojego głosu w Mask of the Phantasm. Później wielokrotnie wracał do roli superbohatera: Batman: Vengeance (2001), Batman: Arkham Asylum (2009), DC Universe Online (2011), Batman: Arkham City (2011), Injustice: Gods Among Us (2013), Batman: Arkham Knight (2015), Injustice 2 (2017) i ostatnio w grze MultiVersus (2022).

Po śmierci aktora Warner Bros. Games ujawniło, że ostatnie nagrania wykonane przez Conroya znajdą się w Legionie samobójców: Kill the Justice League, którego premiera zaplanowana jest na 2 lutego 2024 r.