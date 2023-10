Mark Hamill: seria gier Batman od Rocksteady pozwoliła mi stać się „zupełnie nowym Jokerem”

Jednym z najbardziej znanych aktorów grających Jokera we wszystkich mediach jest oczywiście Mark Hamill. Po raz pierwszy wcielił się w tę rolę w Batman: The Animated Series z 1992 roku i szybko stał się ulubieńcem fanów ze względu na swoje hałaśliwe, ale wciąż wywołujące dreszcze podejście do tej postaci, stanowiąc świetną kontrę roli zmarłego Kevina Conroya. Mark Hamill dosłownie stał się Jokerem.

Niedawno, z okazji 12. rocznicy premiery Batman: Arkham City, Mark Hamill podzielił się na Twitterze swoimi przemyśleniami na temat swojej roli Jokera na przestrzeni lat oraz tego, jak słynna seria Batman Arkham pozwoliła mu stać się „zupełnie nowym Jokerem”.

Mark Hamill stał się Jokerem

Hamill uważa, że to właśnie gry Batman Arkham od Rocksteady Studios pozwoliły mu odkryć bardziej szorstką i brutalną stronę mitów o Batmanie, dzięki opowieści tworzonej z myślą o bardziej dojrzałej publiczności. Co ciekawe twórcom tej serii gier udało się nakłonić do współpracy wielu oryginalnych twórców, pracujących niegdyś nad serialami i filmami. Powstałe gry były fantastycznymi historiami o Batmanie, które pozwoliły aktorom na badanie nowych interpretacji swoich ról, ze względu na to, że skupiały się na bardziej dojrzałych historiach.