Physint to kolejna gra Kojima Productions. Nowa generacja gier szpiegowskich

Na wczorajszym State of Play mieliśmy okazję zobaczyć obszerny materiał wideo z Death Stranding 2: On The Beach. Nie była to jednak jedyna informacja, która powinna zainteresować fanów Hideo Kojimy. Okazuje się bowiem, że japoński deweloper opracuje kolejną grę dla PlayStation. W trakcie wydarzenia założyciel Kojima Productions zapowiedział Physint.

Hideo Kojima i Sony zapowiadają nową skradankę

Hideo Kojima określa Physint jako „nową generację szpiegowskich gier akcji”. Deweloper zapowiada, że będzie to zupełnie nowe i oryginalne IP. Na premierę wspomnianego tytułu będzie trzeba jednak nieco poczekać. Zgodnie z przekazanymi informacjami prace nad grą ruszą pełną parą dopiero po wydaniu Death Stranding 2: On The Beach.