Phil Spencer zdradził ile czasu poświęcił w tym roku na gry. Wynik ma imponujący

Wychodzi na to, że to Starfield zajmował go najmocniej, bo poświęcił mu aż 148 godzin, a tuż za nim znajduje się Diablo IV (143 godziny) i Pillars of Eternity: Hero Edition (124 godziny).

Ile godzin na graniu spędził w 2023 roku Phil Spencer?

Jeśli chcielibyście poznać własne statystyki i sprawdzić, czy jesteście w stanie z nim konkurować, wystarczy kliknąć w ten link, gdzie znajdziecie spersonalizowane podsumowanie roku. Poza czasem dowiecie się jakie gatunki gier były najczęściej ogrywane oraz konkretne tytuły, ilość zdobytych trofeów, oraz najbardziej aktywny miesiąc roku, a także otrzymacie wiele innych danych.