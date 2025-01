Phil Spencer zabrał głos w sprawie gier ekskluzywnych. Produkcje Xboxa będą regularnie trafiały na inne platformy?

Strategia Microsoftu, która była dość znaczącą chwilą w zeszłym roku, w 2025 ma wejść na jeszcze szerszą skalę. Pierwsza fala gier Xbox, które trafiły na inne platformy, obejmowała Grounded, Sea of Thieves, Pentiment oraz Hi-Fi Rush. Z tych tytułów największy sukces odniosło Sea of Thieves, które na PS5 sprzedało się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Microsoft ogłosił również, że w 2025 roku na PS5 pojawią się takie tytuły, jak Indiana Jones i Wielki Krąg, Doom: The Dark Ages oraz The Outer Worlds 2, przy czym dwie ostatnie wymienione gry zadebiutują jednocześnie na PS5 i Xbox Series X/S.

Ekskluzywne gry Xboxa staną się dostępne na innych platformach?

Coraz więcej plotek wskazuje na to, że w 2025 roku również kultowe serie z Xboxa, takie jak Halo i Gears of War, mogą stać się multiplatformowe. Choć niektórzy fani Xboxa podchodzą sceptycznie do tej zmiany, Phil Spencer jest pełen entuzjazmu. W wywiadzie dla Gamertag Radio podkreślił, że priorytetem Xboxa jest otwieranie się na graczy, niezależnie od platformy, z której korzystają: