Phil Spencer: Lost Odyssey i Blue Dragon mogą powrócić na Xboxy

Wygląda na to, że Xbox w końcu w końcu myśli o realnym wzroście znaczenia i sprzedaży w Japonii. Dla reszty świata spowoduje to premiery większej liczby gier z kraju Kwitnącej Wiśni.

Nie ma wątpliwości, że Xboxy nie były do tej pory zbyt gościnne dla japońskich produkcji i konkurencyjne firmy, wydały o wiele więcej tego typu produkcji. Szef Xboxa, Phil Spencer , nie ukrywa, że bardzo mu zależy, żeby zmienić tę sytuacje. To właśnie dlatego nawiązywana jest współpraca z japońskimi deweloperami.

Co prawda nie wiemy nic o statusie tych projektów, wygląda na to, że w przyszłości na konsolę Xbox pojawi się znacznie więcej japońskich gier. Szczególnie interesujące są losy Lost Odyssey i Blue Dragon. Obie gry ukazały się wyłącznie na konsolę Xbox 360. Powstały wspólnym wysiłkiem studia Mistwalker i reżysera Hironobu Sakaguchi, pierwotnego twórcę Final Fantasy. Obydwa tytuły były świetne, naśladowały i rozwijały to, co sprawiało, że wczesne Final Fantasy były tak ujmujące. Sakaguchi już wcześniej wyraził chęć powrotu do Blue Dragon.