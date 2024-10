Phasmophobia zmierza wielkimi krokami na konsole. Poznaliśmy datę premiery

Ponadto, jak możemy wyczytać w opisie pod zwiastunem, Phasmophobia sprzedała się już w liczbie 20 milionów egzemplarzy. Jak wspomnieliśmy powyżej, gra cieszy się dobrym odbiorem wśród użytkowników platformy Valve i nie narzeka na brak zainteresowania. Według statystyk serwisu SteamDB, w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie bawiło się nawet 18 tysięcy graczy.

Phasmophobia to horror psychologiczny dla 4 graczy w trybie kooperacji online. Ty i twój zespół badaczy zjawisk paranormalnych będziecie wkraczać do nawiedzonych miejsc wypełnionych paranormalną aktywnością i spróbujecie zebrać jak najwięcej dowodów. Użyj swojego sprzętu do polowania na duchy, aby znaleźć i nagrać dowody, które następnie sprzedasz zespołowi zajmującemu się likwidacją duchów. – czytamy w opisie gry.