Łowcy duchów tłumnie ruszyli do rozgrywki na konsolach. Twórcy ujawniają liczbę graczy Phasmophobii

Jak wspomnieliśmy powyżej, pod koniec października bieżącego roku Phasmophonia wylądowała na konsolach. Okazuje się, że kooperacyjny horror cieszy się na PlayStation i Xboxach niemałą popularnością. Twórcy przekazali bowiem za pośrednictwem mediów społecznościowych, że konsolowa wersja Phasmophobii przyciągnęła już ponad milion graczy.

Warto przy okazji przypomnieć, że Phasmophobia pozwala odwiedzić jedną z ponad 10 nawiedzonych lokacji, gdzie czekają miejsca do ukrycia i różne niespodzianki. Gracze mogą wybrać spośród 5 poziomów trudności i działać zespołowo wraz ze znajomymi.

Phasmophobia to psychologiczny horror dla 4 graczy, w który można grać online w trybie kooperacji. Razem ze swoim zespołem badaczy zjawisk paranormalnych będziesz odwiedzać nawiedzone miejsca, by zebrać jak najwięcej dowodów. Korzystając ze sprzętu do wykrywania duchów, będziesz znajdować i rejestrować dowody, które przekażesz likwidatorom duchów. – brzmi opis gry.