PayDay 3 zawiodło, ale twórcy nie składają broni. Plan naprawczy w drodze

Starbreeze chce, by najnowsza odsłona serii PayDay prezentowała poziom, który „spełni oczekiwania graczy”.

Starbreeze jest świadome, że wielu graczy nie jest zadowolonych z obecnego stanu PayDay 3, o czym studio poinformowało we wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter). Deweloperzy podkreślają, że od momentu premiery śledzą „cenne” opinie publikowane przez fanów i zamierzają z nich skorzystać.

Embracer Group już jakiś czas temu przyznało, że PayDay 3 nie spełnił oczekiwań . Teraz do porażki przyznali się także sami twórcy. Deweloperzy nie zamierzają jednak składać broni i chcą doprowadzić wspomniany tytuł do stanu, który „spełni oczekiwania graczy”. W tym celu Starbreeze wprowadzi plan naprawczy, dzięki któremu fani mają otrzymać „wymarzoną” produkcję.

Studio ujawniło, że zebrało „zespół złożony z doświadczonych deweloperów”, których zadaniem będzie spełnienie oczekiwań fanów. Szczegółowy plan naprawczy gry PayDay 3 zostanie przedstawiony w lutym. Starbreeze zapowiada, że zamierza być „ostrożne”, a twórcy będą zajmować się „wszelkimi możliwymi ulepszeniami” pojedynczo, by każde było „przemyślane” i przygotowane z „należytą starannością”.

Na koniec przypomnijmy, że PayDay 3 jest dostępny na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Najnowsza produkcja studia Starbreeze od momentu swojej premiery znajduje się również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Payday 3 – nie każdy napad musi pójść zgodnie z planem…

