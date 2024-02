Payday 3 wciąż z dużymi problemami. Twórcy wierzą, że gra odniesie jeszcze sukces

Payday 3 nie zaliczyło w ubiegłym roku udanej premiery. Ogromne problemy z serwerami po debiucie produkcji i kiepska komunikacja ze strony twórców nie przysporzyły tytułowi wielu zwolenników – pod koniec stycznia 2024 roku w grze bawiło się jednocześnie zaledwie 1000 osób. Najnowszy raport Starbreeze Studios potwierdza, że choć Payday 3 wciąż nie spełnia oczekiwań, deweloperzy podejmują kroki w kierunku udoskonalenia gry.

Obecnie i w przyszłości naszym największym priorytetem jest Payday 3. Wiemy, co należy zrobić, aby gra odniosła sukces w dłuższej perspektywie czasowej, mamy odpowiednie zaplecze finansowe, społeczność oraz markę Payday, a także umiejętności niezbędne do realizacji naszego planu. – czytamy w raporcie Starbreeze Studios.

Ponadto twórcy zdają się brać przykład z innych tytułów, które początkowo nie radziły sobie najlepiej, jednak ostatecznie odniosły długoterminowy sukces. Starbreeze Studios ma zamiar postawić na otwarty dialog z graczami, a także odważnie wspierać swoją grę, jednocześnie przyjmując do serca wszelką krytykę.

Istnieje wiele przykładów z branży gier, gdzie problematyczny początkowy czas na rynku został przekształcony w długoterminowy sukces. Nie ma na to prostej, gotowej receptury, ale wspólnym elementem pozytywnych przykładów jest wzięcie sobie do serca krytyki graczy, odwaga we wspieraniu swojej gry oraz prowadzenie otwartego i szczerego dialogu z zainteresowanymi. Dokładnie to robimy teraz z Payday 3. – przekazują deweloperzy ze Starbreeze Studios.