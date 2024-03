Kiepska premiera gry PayDay 3 sprawiła, że CEO studia pożegnał się z pracą

Jak podaje między innymi serwis GameSpot, szef studia Starbreeze – Tobias Sjogren – pożegnał się z pracą w związku z dość słabą premierą gry PayDay 3. Informacja o jego zwolnieniu została przekazana za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej studia, gdzie omówiono również najbliższą przyszłość zespołu.

Szef studia Starbreeze pożegnał się z pracą z powodu słabej premiery gry PayDay 3

Zarząd firmy zdecydował się odwołać Sjogrena ze skutkiem natychmiastowym. Na jego miejsce powołano tymczasowo Juergena Goeldnera, który jest członkiem zarządu od 2013 roku; będzie on sprawował funkcję CEO aż do czasu ogłoszenia nowego prezesa. Równocześnie studio poinformowało, że rozpoczęto już proces rekrutacji na to stanowisko, zaś przewodniczący zarządu Torgny Hellstrom, powiedział wprost: