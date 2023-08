Pathfinder: Gallowspire Survivors zaintryguje fanów Vampire Survivors

Wiemy, że trwają prace nad Pathfinder: Abomination Vaults, za które odpowiada BKOM Studios. Ekipa ma jednak w zanadrzu jeszcze jedną grę, która bazuje na znanym uniwersum. Gallowspire Survivors ma być połączeniem tego, co znamy z Pathfinder oraz Vampire Survivors. Wiemy, kiedy gra zawita do Early Access, a wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.

W Pathfinder: Gallowspire Survivors nie zabraknie akcji

Pathfinder: Gallowspire Survivors jest przedstawicielem gatunku roguelite survivor, a podczas zabawy zmierzymy się z hordami nadciągających z każdej strony wrogów. Na start otrzymamy do wyboru 3 różnorodne postacie oraz ponad 67 zdolności i 36 talentów inspirowanych systemem Pathfinder. We wczesnej wersji gry czekać będzie na nas 4 wymagających bossów oraz ponad 47 rodzajów przeciwników, którzy będą występować w 275 wariantach.



Pathfinder: Gallowspire Survivors zaadebiutuje we wczesnym dostępie na Steam już 14 września. Jak możemy przeczytać w opisie, dodatkowe prace z udziałem społeczności powinny zająć kilka miesięcy. Oczywiście, wraz z premierą wersji 1.0 pojawi się nowa zawartość, która tworzona będzie w oparciu o sugestie graczy.