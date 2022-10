Paralives – zaprezentowano kreator postaci. Można mieć ładną brodę

O projekcie Alexa Masse słyszymy już od dawna – twórca często daje nam znać o tym, że cały czas pracuje nad Paralives, publikując kolejne materiały wideo. Na przykład kiedyś mieliśmy okazję przyjrzeć się bardzo rozbudowanemu kreatorowi postaci. Teraz przyszedł czas na rzut okiem na opcje dostosowywania wyglądu twarzy. Autor pokazał na Twitterze filmik z opcjami wyboru kształtu i koloru brody i wąsów. Nagranie publikujemy na dole tej wiadomości.

Paralives ma zaoferować rozgrywkę podobną do tego, co robi się w serii The Sims. Na początku stworzymy własną postać – lub postacie – i zbudujemy dla niej dom, korzystając z zaawansowanych narzędzi. Następnie zadbamy o potrzeby awatara i zadecydujemy o jego przyszłości. Będziemy nawiązywać nowe znajomości, chodzić do roboty, rozwijać zainteresowania postaci, i tak dalej.

Pierwsze wieści o The Sims 5

wczoraj podczas streamu dotyczącego serii The Sims EA zapowiedziało Project Rene, czyli wczesną wersję piątej odsłony cyklu. Okazało się, że tytuł zaoferuje między innymi zaawansowane opcje modyfikowania mebelków i urządzania domów oraz rozgrywkę w trybie współpracy. A poza tym od wczoraj Skoro już jesteśmy w temacie, to warto przypomnieć, żewczoraj podczas streamu dotyczącego serii The Sims. Okazało się, że tytuł zaoferuje między innymi. A poza tym od wczoraj The Sims 4 przeszło na tryb free-to-play . W produkcję można grać bez żadnych opłat na pecetach i konsolach.