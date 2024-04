Paradox zwraca pieniądze za nieudane DLC do Cities Skylines 2. Konsolowa wersja z opóźnieniem

Cities Skylines 2 nie ma ostatnio łatwo. Gracze zgłaszali między innymi problemy związane z oficjalnym wsparciem dla modów , ale oberwało się także pierwszemu DLC – Beach Properties . Twórcy najwyraźniej wzięli sobie krytykę do serca i postanowili zwrócić pieniądze za nieudany produkt.

Twórcy Cities Skylines 2 zwracają pieniądze za DLC Beach Properties

Pierwszy dodatek do Cities Skylines 2, Beach Properties, nie przypadł graczom do gustu. Zawartość rozszerzenia nie spełniła oczekiwań miłośników city-buildera, nie mając wiele wspólnego z plażami. Zainteresowanym nie spodobała się również nieadekwatna do oferowanych „atrakcji” cena w wysokości 45,99 zł.

Twórcy postanowili w związku z zaistniałą sytuacją wydać oświadczenie na oficjalnym forum Paradox Plaza. Deweloperzy przeprosili graczy za nieudane DLC, a także zaoferowali rekompensatę – Beach Properties będzie od teraz darmowym dodatkiem do gry. Osoby, które zdecydowały się na zakup rozszerzenia wcześniej, otrzymają natomiast zwrot pieniędzy. Ze względu na specyfikę dystrybucji, posiadacze Edycji Ultimate nie mogą liczyć na zwrot, lecz dostaną w zamian 3 pakiety twórców i 3 stacje radiowe o wartości 39,99 dolarów.