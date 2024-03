Cities Skylines 2 mierzy się z krytyką graczy. Oficjalne wsparcie dla modów pod ostrzałem

Jak informowaliśmy wczoraj, pierwszy dodatek do Cities Skylines 2 nie przypadł do gustu graczom. Fani city buildera zawiedli się oferowaną przez dodatek zawartością, wyrażając swoje niezadowolenie w ocenach rozszerzenia na Steamie. Tymczasem okazuje się, że to koniec problemów, z jakimi będą musieli zmierzyć się twórcy – obrywa się bowiem oficjalnemu wsparciu dla modyfikacji.

Problemy z modyfikacjami w Cities Skylines 2

Użytkownicy Steama zgłaszają bowiem między innymi, że mody pobrane za pośrednictwem Paradox Mods nie działają poprawnie. Jak zauważa serwis PCGamesN , Cities Skylines 2 zbiera po premierze aktualizacji oraz DLC Beach Properties kolejne negatywne recenzje na platformie Valve – ostatnie 30 dni to ponad 2 tysiące opinii, z których jedynie 29% jest pozytywnych. Najnowsze oceny dotyczą już jednak nie tylko kiepskiego stanu technicznego czy rozczarowującej zawartości rozszerzenia, ale również oficjalnego wsparcia dla modów.

W części przypadków gracze twierdzą nawet, że w ogóle nie mogą importować zasobów do Cities Skylines 2, lub że nie są one dostępne po pobraniu modów. Niektórzy uważają także, że nowy menedżer modów jest powolny i trudny w nawigacji. Pojawiają się głosy, że lepiej byłoby zostać przy sprawdzonym systemie powiązanym z Warsztatem Steam.

Mody rzekomo są zainstalowane, ale nigdzie ich nie ma, a kiedy próbujesz to naprawić, otrzymujesz klasyczny komunikat: "Twoje pliki lokalne nie pasują do plików w chmurze PDX". Próba usunięcia moda przypomina poruszanie się po labiryncie strzeżonym przez potwory. – przekazuje gracz Cities Skylines 2.

Nowy system modów PDX wydaje się być chaotyczny. Lepiej byłoby pozostać przy sprawdzonym Warsztacie Steam. – pisze jeden z użytkowników Steama.

Implementacja modów musi być jednak jakimś żartem. Po co rezygnować z doskonale działającej bazy modów Steam na rzecz takiej, która nawet nie funkcjonuje, ładuje się w nieskończoność i dzień po "premierze modów" nadal nie działa? – dodaje kolejna osoba

Ręce opadają jak się patrzy na to w jakim stanie jest gra. Chyba kolejne pół roku trzeba będzie czekać, aż naprawią "sklep" z modami. – czytamy w innej recenzji