Palworld pod lupą The Pokemon Company. Firma podejmie „odpowiednie środki”

The Pokemon Company przyznaje, że otrzymało „wiele zapytań” dotyczących Palworld. Jednocześnie firma podkreśla, że nie udzielała żadnej zgody na „wykorzystanie własności intelektualnej lub assetów” Pokemon we wspomnianej produkcji. Oddział Nintendo zapowiada również, że zamierza dokładnie przyjrzeć się produkcji Pocketpair i podjąć „odpowiednie środki”.

Zamierzamy zbadać i podjąć odpowiednie środki, aby zaradzić wszelkim działaniom naruszającym prawa własności intelektualnej związanej z marką Pokemon. Będziemy nadal pielęgnować i dbać o każdego Pokemona i jego świat, a także pracować nad zjednoczeniem świata poprzez Pokemony w przyszłości – informuje The Pokemon Company

Takuro Mizobe – dyrektor generalny Pocketpair – w rozmowie z Automaton zapewnił, że zespół przeszedł kontrolę prawną i nie podjął żadnych działań przeciwko innej firmie, które naruszałyby przepisy. Mizobe podkreślił, że Pocketpair traktuje swoje gry „bardzo poważnie” i „absolutnie” nie ma zamiaru naruszać własności intelektualnych innych producentów.

Na koniec przypomnijmy, że Palworld dostępne jest obecnie we wczesnym dostępie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Grę można uruchomić także w ramach usług PC Game i Xbox Game Pass. Dokładna data premiery pełnej wersji nie jest jeszcze znana. Warto natomiast dodać, że produkcja studia Pocketpair otrzymała już blisko 80 tysięcy recenzji na Steam, z czego aż 93% to oceny pozytywne.