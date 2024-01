Palword to „zwykła zrzynka”. Były prawnik Pokemonów komentuje nowy hit Steama

Mikołaj Ciesielski 0 0

Na duże podobieństwa do popularnych stworków uwagę zwracają również sami gracze.

Palword bije rekordy popularności na Steam i może pochwalić się świetnymi wynikami sprzedaży. Według najnowszych informacji po najnowszą produkcję studia Pocketpair sięgnęło już ponad 6 milionów graczy. Wspomnianemu tytułowi towarzyszą jednak kontrowersje związane z dużym podobieństwem tytułowych stworków do popularnych Pokemenów. Okazuje się, że o komentarz w sprawie najnowszego hitu platformy Valve poproszono nawet byłego prawnika The Pokemon Company, któremu – jak można się było spodziewać – Palworld nie przypadło do gustu. Palworld to podróbka Pokemonów – twierdzi były prawnik The Pokemon Company Don McGowan w latach 2008-2020 pełnił funkcję dyrektora ds. prawnych w The Pokemon Company. Swoją opinią na temat Palworld prawnik podzielił się na prośbę serwisu Games File. McGowan nie kryje swojego zdziwienia faktem, że deweloperom ze studia Pocketpair udało się zajść „tak daleko”.

To wygląda jak zwykła zrzynka, które widziałem tysiące razy w roku podczas swojej pracy dla Pokemon Company. Jestem po prostu zaskoczony, że to zaszło tak daleko – komentuje prawnik. Na duże podobieństwa Palworld do Pokemonów uwagę zwracają także sami gracze oraz fani popularnych stworków. Na dole wiadomości znajdziecie serię wpisów opublikowanych na portalu społecznościowym X, w których zestawiono konkretne modele potworków z produkcji Pocketpair z ich „odpowiednikami” Pokemon. Rzućcie okiem i oceńcie sami, czy najnowszy hit Steam to rzeczywiście „zwykła zrzynka”, jak twierdzi były prawnik The Pokemon Company.

GramTV przedstawia: