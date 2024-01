Palworld nie zwalnia tempa. „Pokemony z karabinami” biją rekord Cyberpunka 2077

Produkcja studia Pocketpair wskoczyła do ścisłej czołówki platformy Steam.

Na oficjalnym profilu Palworld na portalu społecznościowym X poinformowano, że w ciągu trzech dni sprzedano 4 miliony egzemplarzy wspomnianej produkcji. Pocketpair dodało, że w trakcie ostatniej doby dynamika sprzedaży wzrosła do 86 tysięcy transakcji na godzinę. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji na temat „Pokemonów z karabinami”.

Wczoraj informowaliśmy, że szaleństwo związane z Palworld trwa w najlepsze . Deweloperzy ze studia Pocketpair podzielili się bowiem nowymi wynikami sprzedaży, a sama gra ustanowiła nowy rekord aktywności na Steam. Wygląda jednak na to, że wspomniana produkcja nie zamierza zwalniać tempa. W kolejnych godzinach „Pokemony z karabinami” wskoczyły bowiem do ścisłej czołówki platformy Valve, a liczba sprzedanych egzemplarzy wzrosła o kolejny milion.

W międzyczasie Palworld wskoczyło bowiem do ścisłej czołówki platformy Steam pod względem liczby aktywnych graczy jednocześnie . W szczytowym momencie ostatniej doby produkcję studia Pocketpair uruchomiło w jednej chwili 1 291 967 użytkowników platformy Valve (dzięki SteamDB ). „Pokemony z karabinami” pobiły tym samym rekord Cyberpunka 2077 .

Na koniec przypomnijmy, że Palworld dostępne jest obecnie we wczesnym dostępie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Grę można uruchomić także w ramach usług PC Game i Xbox Game Pass. Dokładna data premiery pełnej wersji nie jest jeszcze znana. Warto także dodać, że produkcja studia Pocketpair otrzymała już blisko 38 tysięcy recenzji na Steam, z czego aż 93% to oceny pozytywne.

