Palworld jako karcianka w stylu Pokemon TCG. Fan chwali się swoim projektem

Podczas gdy piszę tego newsa, Palword z pewnością bije kolejne rekordy. Chyba nikt nie spodziewał się takiej popularności tytułu od studia Pocketpair. Według ostatnich danych przedstawionych przez twórców, grę nabyło już ponad 6 milionów osób. Nie cichną również kontrowersje związane z podobieństwem gry do słynnych Pokemonów, co zostało skomentowane przez jednego z byłych prawników Nintendo. Z pewnością większość z Was kojarzy karciankę Pokemon Trading Card Game, spójrzcie zatem na jej fanowski klon, który powstaje na bazie Palworld.

Nieoficjalna karcianka Palworld już powstaje

W najbliższym czasie temat Palworld z pewnością pozostanie rozgrzany do czerwoności, dzieje się tak również za sprawą fanów, ich osiągnięć oraz pomysłów na przeróżne prace związane z grą. Wczoraj mogliśmy usłyszeć o modyfikacji, która wprowadzi do świata gry oryginalne Pokemony. Tym razem uwagę internautów zwrócił pomysł gracza, który planuje zaprojektowanie karcianki Palword na wzór Pokemon TCG.



Kreatywny twórca o nicku TrevorWoodham podzielił się swoją pracą na platformie reddit.com. Pierwsza karta, którą stworzył to stworek o imieniu Foxparks. Kolejne projekty powinny pojawić się w nadchodzących dniach, gdyż fan Palworld postawił sobie za cel tworzenie jednej karty dziennie. Przygotowany przez niego post spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem.



Na koniec przypomnijmy, że Palworld dostępne jest obecnie w ramach Early Access na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Grę znajdziecie również w bibliotekach usług PC Game i Xbox Game Pass. Dokładna data premiery pełnej wersji nie jest jeszcze znana. Warto dodać, że produkcja studia Pocketpair otrzymała już blisko 56 tys. recenzji na Steam, z czego aż 93% to pozytywne opinie.