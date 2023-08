Overwatch 2 zadebiutował na Steam i zbiera „przytłaczająco negatywne” recenzje

Overwatch 2 nie będzie jedyną produkcją Blizzard Entertainment dostępną na Steam. W przyszłości na popularnej platformie mają zadebiutować kolejne tytuły firmy. Niestety na ten moment nie wiadomo, jaka gra z portfolio wspomnianego producenta trafi w następnej kolejności do sklepu Valve.

Na koniec przypomnijmy, że Overwatch 2 dostępny jest nie tylko na PC, ale także na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Produkcja Blizzarda dystrybuowana jest w modelu free-to-play. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Overwatch 2 – recenzja aktualizacji?