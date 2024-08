Outer Worlds 2 zapowiada się niesamowicie? Tak twierdzi prezes studia Obsidian

Mimo że studio było mocno obciążone pandemią COVID-19 i problemami związanymi z przejęciem przez Microsoft, zespół Obsidian kontynuował prace nad kilkoma tytułami równocześnie. Urquhart przyznał, że przez pewien czas zastanawiano się nad przeniesieniem całego zespołu z The Outer Worlds 2 do pracy nad Avowed, ale ostatecznie zdecydowano się kontynuować oba projekty.

Dyrektor generalny Obsidian Entertainment, Feargus Urquhart, potwierdził, że prace nad The Outer Worlds 2 idą w bardzo dobrym kierunku. W wywiadzie dla Limit Break Network powiedział, że jest pod wrażeniem zespołu, który pracuje nad kontynuacją. W projekcie uczestniczy wiele osób, które pracowały nad pierwszą częścią, co według Urquharta jest dużym atutem. Czy można odetchnąć z ulgą?

Przypomnijmy, że The Outer Worlds 2 to sequel bardzo dobrze przyjętej gry z 2019 roku. Jest to RPG sci-fi z otwartym światem, w którym gracze eksplorują nowe kolonie i wchodzą w interakcje z różnymi postaciami w galaktyce. Sequel ma kontynuować opowieść z pierwszej części, ale z nowymi wątkami, bohaterami i miejscami do odkrycia. Gra będzie również obecna na nadchodzącym Gamescomie. Obsidian Entertainment znane jest także z takich gier RPG jak Pillars of Eternity i Fallout: New Vegas.