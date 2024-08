Oto GPD Pocket 4, czyli pierwszy handheld z nowym AMD Ryzen AI 9 HX 370 Strix Point!

Nie otrzymaliśmy również żadnych laptopów ani Mini-PC wyposażonych w te układy APU, co okazało się wyjątkowo zaskakujące, biorąc pod uwagę popularność procesorów AMD w tego typu urządzeniach.

Według AOOSTAR pierwszy minikomputer z AMD “Strix Point” zadebiutuje w październiku, lecz zważając na to że marka jest mniejsza od swojej konkurencji, urządzenie powinno pojawić się na rynku trochę wcześniej.

Póki co problem stanowią dostawy procesorów od AMD, ponieważ firma obecnie koncentruje się wyłącznie na laptopach.

Jeśli chodzi o handheldy, GPD Pocket 4 to pierwsze tego typu urządzenie wyposażone w układ “Strix Point”, które posiada już dedykowaną stronę internetową ze wstępną specyfikacją.

GPD Pocket 4 jest wyposażony w 8,8- calowy wyświetlacz LTPS o rozdzielczości 2,5K, częstotliwości odświeżania 144 Hz, 97% pokryciu kolorów DCI-P3 i jasności 500 nitów.

Chociaż nie jest to panel OLED, specyfikacje sugerują, że jest to wysokiej jakości wyświetlacz.

Pocket 4 nie jest urządzeniem do gier, może być do nich wykorzystywany, lecz należy pamiętać o tym, że w przeciwieństwie do innych tego typy produktów GPD, nie ma zintegrowanego gamepada.

Zamiast tego ma fizyczną klawiaturę, touchpad i ekran, który można obrócić o 180 stopni, dzięki czemu Pocket 4 może służyć jako tablet i notebook.

Pocket 4 wykorzystuje APU HX 370 z 12 rdzeniami Zen5/Zen5c, 16 jednostkami obliczeniowymi RDNA 3.5 i konfigurowalnym TDP od 20 do 28 W.

GramTV przedstawia: