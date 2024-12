Ostatni prezent w 2024 rok od Epic Games Store. Ale to nie koniec darmowych gier

Zbliża się koniec roku, a jeszcze dzisiaj w sklepie Epic Games możemy odebrać ostatnią darmową grę dostępną w 2024 roku. Nie oznacza to jednak końca darmowego rozdawnictwa i już jutro odbierzemy następną grę całkowicie za darmo. Zanim to nastąpi, tym razem Epic Games Store zaproponowało w prezencie Sifu, czyli docenioną grę akcji od studia Sloclap. Produkcja zadebiutowała w 2023 roku, stając się jedną z najoryginalniejszych beat’em upów w historii. Wszystko za sprawą mechanika starzenia się postaci po każdej jej śmierci.

Nieważne, czy postanowisz grać męską czy żeńską postacią – w Sifu powyższe pytanie będzie towarzyszyć ci w drodze ku zemście na zabójcach, którzy skrzywdzili twoją rodzinę. W samotnym starciu doskwierać ci będzie brak sojuszników i ogromna rzesza przeciwników, a wsparcie zapewni ci tajemniczy, przywracający życie po każdej śmierci amulet. Strzeż się jednak! Korzystanie z tej tajnej broni ma swoją cenę: starzenie się i jego konsekwencje. Przeciwnicy nie czekają na swoją kolej ani nie zdradzają swoich zamiarów. Rób uniki, odbijaj ciosy, uderzaj, wykorzystuj kombinacje i niczym strumień prześlizguj się przez zachwycające otoczenie. Osiągnij mistrzostwo w swojej sztuce, przedzierając się przez podziemia nocnego klubu, pędząc przez piękną galerię, aby nie dać się otoczyć, czy też pnąc się w górę biurowego wieżowca.

Ostatni prezent w 2024 roku od Epic Games Store

Jeżeli jesteście chętni odebrać darmowe Sifu, to udajcie się pod ten adres. Promocja trwa tylko do jutra, czyli 1 stycznia do godziny 17:00.