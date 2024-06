One Piece z nowymi aktorami w 2. sezonie. Jest też gwiazda uniwersum DC

W drugim sezonie One Piec pojawi się kilku nowych bohaterów. Będą to Mr. 9, grany przez Daniela Laskera, którego możecie znać z serialu Wychowane przez wilki od Ridleya Scotta, a także Mr. 5, w którego wcieli się Camrus Johnson, który wcześniej wystąpił w serialu Batwoman, jak również Miss Valentine, zagrana przez Jazzarę Jaslyn, gwiazdę serialu Warrior.

Aktorska wersja One Piece od Netflixa pokazała, jak można stworzyć udaną ekranizację kultowej mangi (oraz anime) w zupełnie nowym wydaniu. Platforma zadowolona była z oglądalności swojej produkcji i zamówiła drugi sezon, który już znajduje się w produkcji. Teraz firma potwierdziła, że do obsady serialu dołączyła czwórka nowych aktorów, w tym jedno naprawdę duże nazwisko.

Zdecydowanie największym nazwiskiem wśród nowej obsady drugiego sezonu One Piece jest David Dastmalchian, który wcieli się w Mr. 3. W ostatnich latach aktora mogliśmy zobaczyć w takich produkcjach, jak Legion samobójców: The Suicide Squad, Diuna, Ant-Man i Osa: Kwantomania, Demeter: Przebudzenie zła, Oppenheimer oraz horrorze Late Night with the Devil.

