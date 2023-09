One Piece wielkim hitem Netflixa. Widzowie chętnie oglądają nowy serial

One Piece może stać się dla Netflixa w tym roku równie silną marką, co Wednesday w ubiegłym roku. Chociaż serial nie wystartował z tak rekordowym wynikiem, to platforma nie ma się czym martwić. Przy świetnych ocenach krytyków i widzów, serialowi z pewnością uda się utrzymać wysoką oglądalność w kolejnych tygodniach. Tym bardziej gdy startuje się z jednego z najwyższych pułapów ostatnich miesięcy. Od czasu czwartkowej premiery do ubiegłej niedzieli One Piece oglądano przez 140,1 mln godzin, co przełożyło się na 18,5 mln wyświetleń. To tylko trochę gorszy wynik od Królowej Charlotty: Opowieści ze świata Bridgertonów (148 mln godzin) oraz Nocnego agenta (168 mln godzin).

One Piece – świetny wynik oglądalności w premierowy weekend na Netflixie

Do oglądalności Wednesday z 341,23 mln godzin sporo zabrakło, ale chyba nikt po One Piece nie spodziewał się aż tak dobrych wyników. Na długo przed premierą pojawiły się nawet plotki, że widzowie na testowych pokazach nie byli zadowoleni z jakości serialu. Ostatecznie serial spodobał się wielu osobom, zarówno fanom anime i mangi, jak i widzom, którzy po raz pierwszy zetknęli się z przygodami Monkeya D. Luffy’ego właśnie w aktorskiej ekranizacji od Netflixa.