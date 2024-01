Oliver Stone twierdzi, że Ryan Gosling marnuje czas na filmy w stylu Barbie. Oberwał też John Wick i Szybcy i wściekli

Zdaniem słynnego reżysera, Ryan Gosling nie powinien angażować się w widowiska takie jak Barbie, ponieważ marnuje w ten sposób swój czas, a jego potencjał powinien być realizowany w poważniejszych filmach. Filmowiec uważa również, że filmy w stylu Barbie, przyczyniają się do „infantylizacji Hollywood”.

Ryan Gosling marnuje czas, jeśli robi to gówno dla pieniędzy. Powinien robić poważniejsze filmy. Nie powinien być częścią tej infantylizacji Hollywood.

Oliver Stone krytykuje Goslinga za rolę Kena

Przy okazji Stone mocno skrytykował dwa inne widowiska. Jego zdaniem John Wick to kompletna nuda i wyznał, że podczas oglądania najnowszej części zasnął kilka razy i miał dosyć oglądania jak główny bohater zabija kolejnych przeciwników. Z kolei seria Szybcy i wściekli, niegdyś przez niego lubiana, nie ma już tej samej mocy co kiedyś i obecnie widz ogląda jedynie ogromne ilości wypadków i rozwalonych samochodów. Filmy z Vinem Dieselem przyrównał do produkcji Marvela, o których od dawna ma bardzo negatywne zdanie.