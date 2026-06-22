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Ogłoszenie gier PS Plus na lipiec 2026 opóźnione. Sony zmienia termin ujawnienia oferty

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/22 12:10
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Na ogłoszenie “darmowych” gier PS Plus jeszcze trochę poczekamy.

Subskrybenci usługi PlayStation Plus przyzwyczaili się do regularnego harmonogramu ogłaszania nowych gier w ramach abonamentu. Tym razem jednak Sony zmienia standardowy termin, co może wywołać pewne zamieszanie wśród graczy oczekujących na lipcową ofertę.

PS Plus
PS Plus

Ujawnienie darmowych gier PS Plus opóźnione

Od lat firma stosuje niemal niezmienny schemat dotyczący ujawniania nowych tytułów w ramach PlayStation Plus Essential. Gry są zazwyczaj prezentowane w ostatnią środę poprzedzającą pierwszy wtorek miesiąca, czyli dzień, w którym trafiają do usługi. Wielu graczy spodziewało się, że lipcowa oferta zostanie zaprezentowana już 24 czerwca, ponieważ jest to ostatnia środa czerwca. W rzeczywistości teraz obowiązuje jednak nieco inna zasada, ponieważ ogłoszenie następuje w środę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy wtorek nowego miesiąca. W przypadku lipca 2026 roku pierwszy wtorek przypada dopiero 7 lipca. Oznacza to, że najbardziej prawdopodobnym terminem prezentacji nowych gier jest środa, 1 lipca.

GramTV przedstawia:

Przewidywany harmonogram PS Plus na lipiec 2026:

  • Ogłoszenie gier PlayStation Plus Essential – 1 lipca 2026 roku
  • Udostępnienie gier abonentom – 7 lipca 2026 roku

Do czasu pojawienia się nowej oferty gracze wciąż mogą pobierać czerwcowe gry PlayStation Plus Essential. W skład aktualnego zestawu wchodzą Grounded: Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 oraz Warhammer 40,000: Darktide. Choć pełna oferta PlayStation Plus Essential na lipiec pozostaje tajemnicą, Sony ujawniło już kilka produkcji, które w najbliższych miesiącach trafią do poszczególnych wariantów abonamentu. W połowie lipca subskrybenci PlayStation Plus Premium otrzymają dostęp do Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy, z kolej w dalszej przyszłości pojawią się:

  • Big Walk – PlayStation Plus Essential, sierpień 2026
  • Onimusha: Dawn of Dreams – PlayStation Plus Premium, sierpień 2026
  • RuneScape: Dragonwilds – PlayStation Plus Extra, wrzesień 2026
Źródło:https://gamerant.com/ps-plus-monthly-games-july-2026-announcement-where-late/

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Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112