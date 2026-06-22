Ogłoszenie gier PS Plus na lipiec 2026 opóźnione. Sony zmienia termin ujawnienia oferty

Subskrybenci usługi PlayStation Plus przyzwyczaili się do regularnego harmonogramu ogłaszania nowych gier w ramach abonamentu. Tym razem jednak Sony zmienia standardowy termin, co może wywołać pewne zamieszanie wśród graczy oczekujących na lipcową ofertę.

Ujawnienie darmowych gier PS Plus opóźnione

Od lat firma stosuje niemal niezmienny schemat dotyczący ujawniania nowych tytułów w ramach PlayStation Plus Essential. Gry są zazwyczaj prezentowane w ostatnią środę poprzedzającą pierwszy wtorek miesiąca, czyli dzień, w którym trafiają do usługi. Wielu graczy spodziewało się, że lipcowa oferta zostanie zaprezentowana już 24 czerwca, ponieważ jest to ostatnia środa czerwca. W rzeczywistości teraz obowiązuje jednak nieco inna zasada, ponieważ ogłoszenie następuje w środę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy wtorek nowego miesiąca. W przypadku lipca 2026 roku pierwszy wtorek przypada dopiero 7 lipca. Oznacza to, że najbardziej prawdopodobnym terminem prezentacji nowych gier jest środa, 1 lipca.