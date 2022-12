Oglądaj The Game Awards i odbierz prezenty. Znany tytuł do zgarnięcia za darmo

Jeżeli zamierzacie z czwartku na piątek zarwać nockę, aby na bieżąco śledzić The Game Awards, to mamy dla Was dobre informacje. Już wcześniej Steam zapowiedział, że podczas wydarzenia rozda widzom Steam Decki, jeżeli zdecydują się na oglądanie transmisji na platformie Valve. Z ciekawą propozycją wszedł również Twitch, który wraz z The Game Awards przygotował swoją własną ofertę z niespodziankami dla graczy.