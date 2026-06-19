Oferta Weekendowa na Steam. Wiele gier dostępnych taniej na platformie Valve

Wystartowała trzecia w czerwcu odsłona cyklu Oferta Weekendowa na Steam. W ramach najnowszej wyprzedaży w sklepie Valve przeceniono setki gier PC, a rabaty sięgają nawet 90%. Jak zwykle, przekrój tytułów jest naprawdę spory.
Najciekawsze promocje z Oferty Weekendowej na Steam
- REMNANT II – 52,49 zł (-75%)
- Darksiders Genesis – 19,49 zł (-85%)
- Sonic Mania – 7,19 zł (-90%)
- The Last Oricru – Final Cut – 6,90 zł (-90%)
- Wreckfest – 12,49 zł (-90%)
- Road 96 – 16,99 zł (-80%)
- Sonic & All-Stars Racing Transformed Collection – 17,99 zł (-75%)
- SCARLET NEXUS – 31,84 zł (-84%)
- Outcast – A New Beginning – 42,49 zł (-75%)
- Trine 5: A Clockwork Conspiracy – 51,60 zł (-60%)
- CarX Drift Racing Online – 13,59 zł (-80%)
- MechWarrior 5: Mercenaries – 26,99 zł (-75%)
- Hyper Light Drifter – 17,99 zł (-75%)
- DayZ – 85,49 zł (-55%)
Oferta weekendowa na Steam pozostaje aktywna przez ograniczony czas, a część promocji może szybko się wyczerpać.
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