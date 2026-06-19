Oferta Weekendowa na Steam. Wiele gier dostępnych taniej na platformie Valve

Wystartowała trzecia w czerwcu odsłona cyklu Oferta Weekendowa na Steam. W ramach najnowszej wyprzedaży w sklepie Valve przeceniono setki gier PC, a rabaty sięgają nawet 90%. Jak zwykle, przekrój tytułów jest naprawdę spory.

Najciekawsze promocje z Oferty Weekendowej na Steam

Oferta weekendowa na Steam pozostaje aktywna przez ograniczony czas, a część promocji może szybko się wyczerpać.