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Oferta Weekendowa na Steam. Wiele gier dostępnych taniej na platformie Valve

Mikołaj Berlik
2026/06/19 14:00
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Wśród promocji setki tytułów.

Wystartowała trzecia w czerwcu odsłona cyklu Oferta Weekendowa na Steam. W ramach najnowszej wyprzedaży w sklepie Valve przeceniono setki gier PC, a rabaty sięgają nawet 90%. Jak zwykle, przekrój tytułów jest naprawdę spory.

Steam
Steam

Najciekawsze promocje z Oferty Weekendowej na Steam

Oferta weekendowa na Steam pozostaje aktywna przez ograniczony czas, a część promocji może szybko się wyczerpać.

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Tagi:

Steam
Valve
promocja
wyprzedaż
promocje
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112