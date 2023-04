Odległa data premiery 2. sezonu Andora. The Acolyte z nowym logo

Na oba seriale poczekamy do przyszłego roku.

Rozpoczęło się Star Wars Celebration, które w tym roku zorganizowane zostało w Londynie. Podczas święta dla fanów Gwiezdnych wojen dowiedzieliśmy się, że drugi sezon Andora zadebiutuje dopiero w przyszłym roku. Showrunner produkcji ujawnił, że nowe odcinki pojawią się najwcześniej w sierpniu 2024 roku.

Zaczęliśmy kręcić w listopadzie. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. Będziemy kręcić do sierpnia. Działamy zgodnie z dokładnym harmonogramem. [Skończymy] w sierpniu, spędzimy rok na postprodukcji. Przypuszczam, że nowe odcinki pojawią się w sierpniu następnego roku – powiedział Tony Girloy.

The Acolyte dopiero w 2024 roku

Niestety także na The Acolyte poczekamy do przyszłego roku. Twórcy ogłosili, że serial będzie połączeniem Krainy Lodu z Kill Billem. Dokładnej daty premiery również nie ogłoszono, za to zaprezentowano nowe logo produkcji.

