Obsada Gladiatora 2 na wspólnym zdjęciu. Nie zabrakło również Ridleya Scotta

Główna obsada Gladiatora 2 zameldowała się już na planie w Maroku, gdzie powstawać będą zdjęcia do nowego filmu Ridleya Scotta. Z tej okazji ośmiu aktorów wraz z reżyserem Ridleyem Scottem zapozowali do zdjęcia. Na poniższej fotografii możecie zobaczyć Pedro Pascala, Mayę Calamawy, Djimona Hounsou, Petera Mensaha oraz główną gwiazdę widowiska, czyli Paula Mescala. Niedawno do sieci trafiło nagranie z treningu aktora, który wciąż przygotowuje się do swojej roli.

Zdjęcie obsady Gladiatora 2

Niestety na zdjęciu niestety zabrakło Denzela Washingtona oraz Connie Nielsen. Pojawienie się aktorów na planie zwiastuje, że już wkrótce do sieci trafią kolejne materiały prosto z planów, na których będziemy mogli zobaczyć, jak będą prezentować się bohaterowie Gladiatora 2.