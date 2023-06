Główna gwiazda Gladiatora 2 ostro trenuje do roli. Wideo prezentuje sylwetkę aktora

Paul Mescal podzielił się nagraniem ze swojego treningu do drugiej części Gladiatora.

Prace na planie Gladiatora 2 już ruszyły, co potwierdziły najnowsze zdjęcia i nagrania, na których mogliśmy zobaczyć imponujące scenografie, w tym Koloseum i jednego z miast. Do swojej roli wciąż przygotowuje się Paul Mescal, wcielający się w dorosłego Lucjusza, który w pierwszej części był jeszcze dzieckiem. Według doniesień był on spadkobiercą cesarza Commodusa, w którego wcielił się Joaquin Phoenix, ale nie chciał sprawować władzy. Szczegóły jego roli nie są na razie znane.

Gladiator 2 – Paul Mescal trenuje do roli

Na poniższym nagraniu możemy jednak zobaczyć krótki urywek z treningu Mescala do swojej roli. Aktor już teraz imponuje sylwetką, tym bardziej zestawiając ją z wyglądem gwiazdora z jego poprzednich produkcji, takich jak Aftersun.