Obcy: Romulus na przedpremierowym zwiastunie. Ludzie kontra przerażająca bestia

Obcy: Romulus to siódmy film z serii, a jego reżyserem jest Fede Álvarez, znany z takich hitów, jak Nie oddychaj, remake’u Martwego zła oraz Dziewczyna w sieci pająk. Będzie to pierwszy film reżysera od sześciu lat. W jednym z wywiadów, reżyser zdradził, że w Obcy: Romulus chciał wykorzystać jak najwięcej praktycznych efektów specjalnych, które przybliżyłyby jego dzieło do pierwszych części od Ridleya Scotta i Jamesa Camerona. Włączając w to wykorzystywanie efektów animatronicznych stworzeń. W tym celu twórca blisko współpracował z obydwoma filmowcami, aby jak najlepiej przenieść swoją wizję filmu.

Cameron pomagał Álvarezowi i scenarzyście Obcy Romulus, Rodo Sayaguesemowi, podczas prac nad scenariuszem. Twórca Avatara wziął udział w długiej rozmowie telefonicznej, podczas której szczegółowo omawiano nawet takie detale, jak wielkość silników na statkach.