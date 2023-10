Obcy 3: niezrealizowana wersja scenariusza stała się sztuką teatralną. Zobaczcie zdjęcia

Obcy na scenie w teatrze? Okazuje się, że można zrobić taki projekt. I to z wielkim powodzeniem.

Kilka lat temu scena Websters Theatre w Glasgow w Szkocji gościła niezwykły spektakl. Był to Alien 3: The Unfilmed Script, przedsięwzięcie zrodzone ze współpracy lokalnego teatru Shows on a Shoestring i ludzi tworzących projekt, noszący nazwę Przestraszyć Szkocję.