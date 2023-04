Sigourney Weaver nie chce wracać do roli w Obcym. „Ten statek odpłynął” – mówi aktorka

Sigourney Weaver udzieliła ostatnio wywiadu, w którym powiedziała wprost, że nie chce powrotu do roli w Obcym.

Jest wielu młodszych aktorów grających tego rodzaju role. Jestem bardzo szczęśliwa robiąc to, co robię. … ten statek odpłynął.

Rola Ellen Ripley, w którą Sigourney Weaver wcielała się kilkakrotnie w kolejnych odsłonach serii z pewnością zasługuje na miano kultowej i fani nie wyobrażają sobie w niej nikogo innego. Chociaż gwiazdy takie jak Harrison Ford powróciły do swoich wielkich ról w rebootach/sequelach lub filmach kończących serię, Weaver nie jest zainteresowana powrotem jako Ripley .

Myślę, że Ridley [Scott] ma wiele wspólnego z długowiecznością Ellen Ripley i Obcego. Uczynił Ripley kobietą, nie czyniąc z niej bezradnej istoty. Miałam dużo szczęścia, że ją zagrałam, ale to mężczyźni tworzyli tę postać i widać, że lubili i szanowali silne kobiety

Sigourney Weaver nie chce wracać do roli w Obcym

Sigourney Weaver nie chce wracać do roli w Obcym

Sigourney Weaver nie chce wracać do roli w Obcym

Warto przypomnieć, że Weaver otrzymała swoją pierwszą nominację do Oscara właśnie za rolę Ripley . Jednak z jej wypowiedzi można wywnioskować, że nie pała do niej szczególną sympatią.

Weaver stwierdziła również, że po Obcym ludzie nie do końca „wiedzieli, co z nią zrobić”, ponieważ była komikiem, której najsłynniejszą rolą był poważny thriller science fiction. Ostatecznie udało się jej zagrać także w lżejszych produkcjach, jak choćby w roli wiolonczelistki Dany Barrett opętanej przez demona Zuula w Pogromcach duchów (1984). Wiele lat później wróciła do roli w Ghostbusters: Afterlife z 2021 roku.