Nowy zwiastun The Sims 4: Ranczo. Tak wygląda życie w Chestnut Ridge

Krzysztof Żołyński 0 0

EA i Maxis udostępniły zupełnie nowy zwiastun najnowszego dodatku do The Sims 4, noszącego tytuł Ranczo. Fani dostaną ogromne rozszerzenie.

Podobnie jak w dodatku Zwierzaki, Ranczo pozwoli graczom stworzyć własnego wierzchowca, dostosowując go w najdrobniejszych szczegółach, a nawet hodować w Chestnut Ridge. Podobnie jak w przypadku innych dużych rozszerzeń, Ranczo doda ogromną ilość zawartości do The Sims 4, z kilkoma zupełnie nowymi obszarami, nowymi zadaniami, pościgami i aktywnościami takimi jak spotkania kulinarne, tańce oraz Dzień Zwierząt Rancza, podczas którego będzie można wchodzić w interakcje z rozmaitymi zwierzętami.

Zgodnie z zapowiedziami The Sims 4: Ranczo ma zadebiutować 20 lipca 2023 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Dodatek wyceniono na 189,90 złotych. Gracze, którzy zamówią rozszerzenie w przedsprzedaży lub kupią je do 31 sierpnia, otrzymają dodatkowo zestaw Relaks na ranczu.

GramTV przedstawia: