Nowy zwiastun Persona 3 Reload. Poznajemy angielską obsadę głosową

Persona 3 Reload została ogłoszona na początku tego roku, jako kompletny remake oryginalnej Persony 3, która została wydana w 2006 roku . Dalsze szczegóły podane po pokazie ujawniły, co Atlus planuje zmienić. Ważnym elementem była nowa obsada głosowa wersji angielskojęzycznej, ale nie mieliśmy okazji jej usłyszeć, aż do teraz .

Na oficjalnym koncie Xboxa na YouTube pojawił się nowy zwiastun Persona 3 Reload. To właśnie ten film zawiera kilka fragmentów rozmów postaci z gry, dzięki czemu możemy po raz pierwszy posłuchać nowej angielskiej obsady głosową w grze. Postacie pojawiające się w zwiastunie to Yukari, Junpei, Fuuka, Akihiko i Mitsuru, co oznacza, że wciąż nie usłyszeliśmy nowych głosów dla Kena i Aigisa.

Cześć nowej obsady głosowej Persona 3 Reload ujawniona

Dla fanów gry, nowe głosy mogą być trochę dziwne – zresztą niektórzy już wyrażają swoje niezadowolenie.

