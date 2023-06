Persona 3 Reload z polską lokalizacją. Dobre wieści dla miłośników marki

Przychodzimy z dobrymi wieściami dla miłośników marki Persona. Jak podaje serwis Aroged (bazując na Sega Asia), zapowiedziana niedawno Persona 3 Reload ma otrzymać polską lokalizację. Co ciekawe, produkcja zaoferuje szereg innych lokalizacji, w tym rosyjską, co nigdy wcześniej w historii serii się nie zdarzyło.

Persona 3 Reload z polską lokalizacją

Niestety, na podobną rewolucję nie możemy liczyć w przypadku Persona 5 Tactica, ale tutaj akurat nie ma się co dziwić, ponieważ jest to znacznie mniejszy projekt. Niemniej jednak, jeżeli Atlus dotrzyma słowa, to być może dzięki temu z Personą zapoznają się zupełnie nowi gracze z naszego kraju. Oby tak było!