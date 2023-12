Nowy Xbox szybciej niż się spodziewamy? Plotki sugerują, że Microsoft przyśpiesza premierę nowej generacji i zapomina o obecnej

Plotki wokół Xboxa krążą już w zasadzie od kilku miesięcy i wydaje się, że Microsoftowi dokładnie o to chodzi . Dodatkowo, wypuszczając nową generację konsol, załatwiłby kilka spraw jednocześnie. Jakich i czy to oznacza wygaszanie obecnej generacji X Series?

Microsoft nie chce czekać z premierą nowej konsoli do 2028 z kilku powodów. Po pierwsze potrzebny jest mu marketingowy szum, który znakomicie nakręci nowość na rynku, po drugie w 2028 roku ma się pojawić The Elder Scrolls VI, a po trzecie ma to związek z przejęciem Activision i planami Microsoftu polegającymi na nowej filozofii tworzenia gier, zgodnie z którą nawet gry zaprojektowane najpierw na komputery PC, takie jak np.: World of Warcraft firmy Blizzard, będą miały wbudowane rozwiązania sterujące dla następnej konsoli Xbox.

W związku z powyższym pogłoska o nowej generacji Xboxów pojawiających się na rynku w 2026 roku ma dużo sensu.