Nowy survival horror we wczesnym dostępie. Znamy datę premiery The Forever Winter.

Nowy survival horror z elementami strzelanki trzecioosobowej, czyli The Forever Winter, zostanie udostępniony w wersji we wczesnym dostępie. Studio Fun Dog Studios ogłosiło, że będziemy mogli przetestować pięć postaci na ukończonych mapach oraz jednej wciąż w produkcji.

The Forever Winter to survival horror, w którym najważniejszym miejscem jest centrum społeczności. Możemy tam handlować broniami, farmaceutykami i wieloma innymi sprzętami w celu przygotowania się do misji zleconych przez znajdujących się tam NPC-ów. Podczas wykonywania ich zmierzymy się z wymagającymi przeciwnikami, którzy za pomocą AI zbierają się w zorganizowane grupy i dostosowują się do zachowań gracza.

W The Forever Winter będziemy mogli ulepszać swoją postać dzięki zdobywaniu złota i doświadczenia za wykonywanie zadań. W zależności od poziomu skomplikowania misji zwiększy się nasza reputacja i dostaniemy więcej lub mniej nagród. Po śmierci wszystkich graczy zaangażowanych w sesję stracimy wszystkie zdobyte łupy i będziemy musieli zacząć od nowa.

GramTV przedstawia: