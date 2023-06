Nowy patch do Star Wars Jedi: Ocalały. Można już ukończyć wątek Łowców Nagród

Star Wars Jedi: Ocalały doczekało się również kilku innych poprawek. Patch wprowadza bowiem m.in. pewne poprawki do systemu kolizji i strzelania, a także do trybu fotograficznego. Naprawiono również błąd, przez który część graczy nie mogła ukończyć pogłoski „Odszukaj tajemnicę Przekopu”. Jednocześnie deweloperzy zapewnili, że kolejne aktualizacje „są już w drodze”.

Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały dostępne jest na PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Respawn Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Star Wars Jedi: Ocalały. To byłaby wzorcowa kontynuacja, ale…

