Nowy Need for Speed już w produkcji? Ogłoszenie o pracę źródłem spekulacji

W ogłoszeniu opublikowanym na platformie LinkedIn (dzięki GamingBolt ) Criterion Games zapowiada, że nowa produkcja ma „rzucić wyzwanie konwencjom gatunku gier wyścigowych”. Poszukiwany deweloper ma natomiast pomóc zespołowi w przeniesieniu serii Need for Speed na „wyższy poziom”.

W zeszłym miesiącu Need for Speed Unbound wzbogacił ofertę EA Play i Xbox Game Pass Ultimate . Najnowsza odsłona popularnej serii gier wyścigowych zadebiutowała na rynku w grudniu 2022 roku, ale wygląda na to, że studio Criterion Games nie zamierza zwalniać tempa. Deweloperzy udostępnili bowiem ofertę pracy, która sugeruje, że nowy Need for Speed znajduje się już w produkcji.

Oferta zdradza również, że w nowej odsłonie serii Need for Speed użytkownicy ponownie będą mieli okazję swobodnie zwiedzać mapę. Jednym z zadań poszukiwanego dewelopera będzie bowiem stworzenie „otwartego świata oferującego graczowi szybkie, emocjonujące i autentyczne wrażenia”.

Niewykluczone, że na oficjalną prezentację nowej odsłony serii Need for Speed przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać, ponieważ projekt prawdopodobnie znajduje się we wczesnej fazie produkcji. Warto natomiast wspomnieć o nieoficjalnych informacjach, według których już w przyszłym roku na rynek ma trafić Need for Speed: Most Wanted Remake.

Na koniec przypomnijmy, że wspomniany na początku wiadomości Need for Speed Unbound dostępny jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Criterion Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Need For Speed Unbound – jazda po bandzie.