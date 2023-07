Need for Speed: Most Wanted otrzyma remake? Aktorka mogła zdradzić zbyt wiele

Electronic Arts może szykować niespodziankę dla fanów serii Need for Speed.

Mamy interesujące wieści dla wszystkich miłośników pierwszego Need for Speed: Most Wanted. Wygląda na to, że Electronic Arts szykuje niespodziankę dla miłośników wspomnianej produkcji i niewykluczone, że w najbliższych tygodniach doczekamy się zapowiedzi odświeżonej wersji gry z 2005 roku. Jedna z aktorek najwyraźniej pospieszyła się z publikacją wiadomości i zdradziła plany amerykańskiej firmy.

Nadchodzi remake Need for Speed: Most Wanted? Aktorka mogła zdradzić plany Electronic Arts

Źródłem powyższych rewelacji jest Simone Bailly, która miała okazję wystąpić w oryginale z 2005 roku. Aktorka opublikowała wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym poinformowała, że Need for Speed: Most Wanted Remake ukaże się w 2024 roku. W udostępnionym poście Bailly oznaczyła również Electronic Arts i studio Criterion Games, a także oficjalny profil marki Need for Speed.