Nowy film sci-fi Netflixa inspirowany Titanfallem. Atlas zaprezentuje mechy w świeżym wydaniu

Science-fiction to coś, czym pasjonuję się od dziecka. Należę do tej niewielkiej grupy osób, które widziały wszystkie filmy z Rutgerem Hauerem, których nikt inny nie widział. Właśnie takim gościem jestem. Dla mnie science-fiction to święta ziemia. I dlatego nie chcę zmieniać tego, co zostało już dobrze zrobione.