Nowy Bond bez scenarzysty, który pracował przy serii od lat? Na to wygląda

Robert Wade, współscenarzysta siedmiu ostatnich filmów o Jamesie Bondzie, w tym uznanych przez krytyków Casino Royale i Skyfall, zasugerował, że jego czas w serii dobiegł końca. Czy ma to związek z zawirowaniami wokół nowego projektu? Tego nie wiemy, ale możemy się domyślać.

Nowy Bond bez scenarzysty, który pracował przy serii od lat?

Podczas wystąpienia w Sussex podsumował swoje osiągnięcia, wyrażając satysfakcję z dotychczasowej pracy. Wade dał do do zrozumienia, że nie zamierza wracać do pracy nad kolejnymi odsłonami serii. A dostarczał materiały do scenariusza do wszystkich filmów z Danielem Craigiem, ale także do dwóch ostatnich z Piercem Brosnanem.