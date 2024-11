Nowości od Western Digital: pojemne i szybkie pamięci masowe dla graczy

Urządzenie jest proste w użyciu – wystarczy je podłączyć, aby natychmiast zyskać dodatkową przestrzeń na ulubione tytuły. W zestawie użytkownicy otrzymują również miesięczny dostęp do Xbox Game Pass Ultimate i Discord Nitro , co dodatkowo podnosi atrakcyjność oferty. Karta WD_BLACK C50 jest dostępna w sugerowanej cenie detalicznej 1 138 PLN .

Dla użytkowników konsol Xbox Series X|S kluczowym wyzwaniem staje się zarządzanie rosnącymi wymaganiami przestrzeni dyskowej. Gry zajmujące nawet 100 GB i więcej to dziś norma. Nowa karta rozszerzeń WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox o pojemności 2 TB pozwala rozwiązać ten problem w prosty i efektywny sposób.

Nowy dysk SSD WD_BLACK SN7100 NVMe SSD to propozycja dla graczy, którzy chcą maksymalnie wykorzystać potencjał współczesnych gier. Urządzenie, zbudowane w oparciu o pamięć TLC 3D NAND, oferuje prędkości odczytu do 7 250 MB/s i zapisu do 6 900 MB/s w modelach o pojemności 1 i 2 TB. Jest to o 35% lepszy wynik niż poprzednie generacje dysków tej serii.

Dysk WD_BLACK SN7100 jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla graczy, jak i twórców treści. Jego niezawodność na poziomie 1 200 TBW w modelu 2 TB pozwala na intensywne użytkowanie, takie jak strumieniowanie rozgrywek czy zapisywanie dużej ilości danych. Dodatkowo, urządzenie jest zaprojektowane z myślą o energooszczędności, oferując do 100% większą efektywność w porównaniu z poprzednią generacją.

Dysk WD_BLACK SN7100 jest dostępny w trzech wariantach pojemności: 500 GB, 1 TB i 2 TB, w cenach zaczynających się od 295 PLN. Model o pojemności 4 TB ma trafić do sprzedaży w przyszłym roku, co jeszcze bardziej zwiększy możliwości użytkowników.

Western Digital po raz kolejny udowadnia, że jest liderem w tworzeniu pamięci masowych dedykowanych graczom. Produkty z serii WD_BLACK to nie tylko wyjątkowa wydajność i pojemność, ale także niezawodność, która pozwala cieszyć się gamingiem bez ograniczeń.